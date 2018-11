"Incendiò l'auto usata dal padre della ex", sì all'abbreviato condizionato

E' accusato d'aver tentato di incendiare l'auto di proprietà di una società ma in uso al padre della ex. Il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Sciacca, Rosario Di Gioia, ha ammesso al rito abbreviato condizionato - secondo quanto riporta oggi il Giornale di Sicilia - Ignazio Piazza, 21 anni, di Sciacca. Il giudice ha accolto la richiesta di costituzione parte civile della persona offesa che è rappresentata dall'avvocato Maria Grazia Cascio. La richiesta di abbreviato condizionata è stata avanzata dai difensori di Piazza: gli avvocati Fabrizio Di Paola e Carmela Bacino. La difesa porterà assunzioni probatorie che dimostreranno che il giovane, quando si sono verificati i fatti contestati, si trovava altrove e non in via Madonnuzza dove era parcheggiata l'auto. Si tratta di testi chiamati a deporre. I fatti si sono verificati il 31 maggio scorso.