"Guidava sotto l'effetto di stupefacenti" ed ha avuto un incidente: denunciato 22enne

Un ventiduenne di Sciacca è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica per l'ipotesi di reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Il giovane era in sella al suo ciclomotore quando, in via Lioni, la notte di sabato scorso, rimase coinvolto in un incidente stradale. Portato in ospedale, i carabinieri lo hanno fatto sottoporre agli esami necessari.

Saltato fuori, dagli esiti degli esami del sangue, che avesse fatto uso di sostanze stupefacenti è stata formalizzata la denuncia a suo carico.