Ciclomotore fuori strada, due quindicenni finiscono in ospedale

Due quindicenni di Sciacca sono rimasti coinvolti, lungo la strada che dal centro porta alla località balneare San Marco, in un incidente stradale autonomo. Entrambi sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale cittadino: il passeggero dello scooter ha riportato una frattura ad un braccio e una lussazione ad una spalla, il conducente invece ha riportato una lussazione. Per cause ancora in corso d'accertamento - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - il ciclomotore è finito dentro una cunetta che costeggia la sede stradale sfiorando un palo dell'illuminazione. Dei rilievi di rito si sono occupati i carabinieri.