La trattativa per il passaggio al Comune delle Terme, il sindaco: "Soddisfatta dell'incontro"

“Sono molto soddisfatta dell’esito dell’incontro in assessorato. Andiamo avanti sulla strada già tracciata sulle Terme di Sciacca per come avevo chiesto”. Il sindaco Francesca Valenti commenta così l’incontro avuto nella tarda mattinata di oggi a Palermo, negli uffici dell’assessorato regionale all’Economia. Presenti il dirigente Benedetta Cannata e due funzionari del dipartimento, assieme al liquidatore delle Terme Carlo Turriciano.

“È stata riconosciuta – dice il sindaco Valenti – la nostra impostazione, quanto chiedeva l’Amministrazione comunale, e quanto già espresso la scorsa settimana all’assessore Gaetano Armao, per proseguire su un percorso già delineato. Da domani, si procederà senza più intoppi alla verifica tecnica dello stato dei luoghi per definire la consistenza dei beni termali, portando avanti così quanto sottoscritto nell’atto di concessione”.