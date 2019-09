Lega Salvini premier, raccolta di firme allo Stazzone contro il "governo delle poltrone"

È prevista per domenica, a partire dalle 18 e fino alle 21, nella località Stazzone di Sciacca, la presenza di un gazebo della Sezione Lega Salvini Premier di Sciacca che, con i suoi simpatizzanti, militanti ed il suo neo-costituito direttivo, incontrerà i cittadini saccensi e dei paesi limitrofi. Lo scopo dell’incontro è quello di raccogliere firme per l’iniziativa “Salvini non mollare!”, iniziativa condotta in questo fine settimana in molti comuni siciliani ed in tutta Italia.

L’incontro vuole essere anche un momento di confronto con i cittadini che non condividono le scelte dei partiti costituenti l’attuale compagine del Governo nazionale e occasione per l’apertura di un nuovo dibattito imperniato sulle tematiche di interesse non solo nazionale ma anche locale, sulle quali la Lega Salvini Premier di Sciacca, di recente costituitasi in sezione, intende dare il proprio contributo di idee e lavoro.