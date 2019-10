Aperto l'anno sociale del Lions club Agrigento Host: due nuovi soci e consegnati dei premi

Si è tenuta ieri, al Verdura Resort di Sciacca, la cerimonia di apertura dell’anno sociale del Lions club Agrigento Host alla presenza di numerosi soci, dei presidenti e segretari dei clubs della zona, dei clubs sponsor e sponsorizzati. Tra gli ospiti presenti anche il sindaco di Agrigento Calogero Firetto, il vice questore Andrea Morreale, i presidenti di diversi clubs service della città e Katitlin Anderson e Casey Jenkins promoters di "Viva la gente", il gruppo di centododici giovani, di cui alcuni, verranno ospitati dalle famiglie dei soci del Lions club Agrigento Host nella loro settimana di permanenza ad Agrigento.

L’evento è stato arricchito dall’investitura di due soci: l’avvocato Adriano Barba e l’architetto Pietro Vinti. Durante la cerimonia, contraddistinta dagli interventi del past governatore Valerio Contraffatto e del presidente di circoscrizione Antonio Calamita, sono stati consegnati alcuni premi ai soci Giantony Ilardo, Giuseppe Licata e Gerlando Riolo.

Il presidente Emanuele Farruggia, dopo i saluti e i consueti e dovuti ringraziamenti, ha illustrato il ricco programma dell’anno sociale già in corso, che prevede diversi service di solidarietà, turismo e sviluppo del territorio, cultura, giovani e salute. Annunciato anche un importante evento, in collaborazione con il Lions club di Gela, per i 2600 anni della fondazione della città di Akragas. Sono stati inoltre confermati tutti quei service che rappresentano una caratteristica specifica e consolidata del club, tra i quali la “Mezza Maratona della Concordia”, l’adozione a distanza e la consueta e richiestissima rappresentazione teatrale della compagnia “Attori per caso” formata da alcuni soci del club, che avrà quest’anno, come luogo di rappresentazione, il teatro Pirandello e il cui intero ricavato verrà utilizzato per scopi solidali.