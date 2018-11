Discarica irragiungibile per il maltempo, salta la raccolta dell'umido

Il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alla Gestione dei rifiuti Carmelo Brunetto, comunicano che, a causa dei danni provocati dalle piogge che hanno reso impraticabili le strade di accesso alla discarica di Salinella e al centro di compostaggio cittadino, lunedì, non sarà possibile la raccolta dell’umido.

“Tra ieri e oggi – dicono il sindaco Valenti e l’assessore Brunetto - i nostri uffici hanno inviato a tutti gli impianti di compostaggio richiesta di disponibilità conferimento. La Sicilfert di Marsala ha dichiarato la non disponibilità, come faranno gli altri della provincia di Agrigento e Trapani. È stata trasmessa richiesta anche alla Sicula Compost di Catania. Lunedì daranno risposta. Si sta facendo il possibile per garantire il servizio per i prossimi giorni. Invitiamo i cittadini - aggiungono - a non esporre nella giornata di lunedì i mastelli e ad avere un po’ di pazienza e di comprensione considerata l’eccezionalità e la violenza del maltempo che non dà tregua”.