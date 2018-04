Mancano i vigili urbani, i servizi estivi sono a rischio

Mancano gli uomini. Sono a rischio i servizi della polizia municipale per la prossima stagione estiva. A Sciacca, i vigili urbani dovrebbero essere 84. Sono in realtà 29. E tra questi ci sono le unità che operano alla sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica e quelli che, per condizioni di salute, non possono svolgere servizi esterni. In pratica, tutta l’attività esterna viene svolta da una ventina di unità e ci sono anche decine di giorni di ferie di cui il personale non ha ancora goduto. Un personale che, a breve, sarà impegnato anche nei servizi riguardanti il passaggio nel centro cittadino del giro d’Italia.

"Ancora non possiamo assumere iniziative – ha detto, al Giornale di Sicilia, l'assessore comunale al Personale, Gioacchino Settecasi – . Per la Polizia municipale pensiamo a un bando per incarichi a tempo determinato. Decideremo tra alcuni giorni. Non appena saremo in condizione di espletare i concorsi, invece, le figure che avranno priorità dovranno essere un tecnico e un agente di Polizia municipale".