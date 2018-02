Manutenzione alla scuola "Mascagni", arrivano 368 mila euro

Lavori di manutenzione straordinaria per adeguare alle norme vigenti l'edificio scolastico "Mascagni" di via Sole a Sciacca. Il ministero dell'Istruzione, oltre al finanziamento relativo ai lavori di messa in sicurezza ed adeguamento della scuola materna ed elementare "Giovanni

XXIII", ha inserito in elenco il finanziamento di euro 368 mila euro per l'intervento sulla scuola "Mascagni". A renderlo noto sono stati il sindaco Francesca Valenti e gli assessori ai Lavori pubblici Giuseppe Neri e all'Edilizia scolastica Gioacchino Settecasi.