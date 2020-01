Villa Scaturro, Marinello annuncia passi avanti per la riqualificazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Finalmente, dopo mesi di interlocuzioni, sollecitazioni e il mio diretto interessamento, sembra che presto la Villa Scaturro potrà tornare ai saccensi. Siamo venuti a conoscenza che è già stato dato l’incarico per ottenere il mutuo per iniziare i lavori di riqualificazione e valorizzazione nella splendida Villa comunale di Sciacca”. Lo comunica il senatore del Movimento 5 Stelle Rino Marinello, in riferimento alla determina dirigenziale n.183 del 28 dicembre 2019, emessa dal 4’ Settore – Lavori pubblici del Comune di Sciacca “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA VILLA COMUNALE IGNAZIO SCATURRO IN SCIACCA -MUTUO PER REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE AREE PARCHI ATTREZZATI”.

“In tutto questo periodo, circa un anno - continua il parlamentare Cinquestelle – sono intervenuto in prima persona, dapprima per proporre una convenzione con il Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali, per effettuare interventi straordinari nell’area verde della Villa comunale, in funzione dell’articolo l4 della legge regionale n.16 del 1996 che autorizza il demanio Foreste a svolgere attività di restauro e miglioramento di giardini pubblici o di giardini privati aperti al pubblico che rivestono particolare interesse sotto il profilo paesaggistico ed ambientale. Non solo interlocuzioni e proposte, ma anche numerose denunce per sollecitare l’amministrazione comunale ad intervenire una volta per tutte, ricordo i bagni chiusi, la mancata manutenzione delle aree verdi e gli spazi abbandonati”.

“Adesso possiamo dare questa bella notizia per il nostro comune e tutti noi saccensi, – conclude Marinello – questa manutenzione straordinaria è assolutamente necessaria e ci auguriamo che i lavori possano partire prestissimo. Intanto è già stato espresso parere favorevole sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ed è stato affidato l’incarico per la progettazione esecutiva che prevede la richiesta di: "Un mutuo per la realizzazione e sistemazione di parchi e aree attrezzate per l'importo di €70.000" per interventi di riqualificazione e valorizzazione della Villa Comunale

Ignazio Scaturro in Sciacca.

Come sempre, continuerò a monitorare la situazione dando informazioni puntuali a tutti i cittadini”.