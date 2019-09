Software per le marinerie guasto, Marinello: "Abbiamo sollecitato il ministero"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Slitta a novembre la risoluzione dei problemi che riguardano il software del tablet delle volanti a coppia”. L’informazione arriva dal senatore del Movimento 5 Stelle Rino Marinello che nelle scorse ore ha raggiunto telefonicamente il dottor Cignini, funzionario del Ministero Pesca e che da mesi interloquisce con gli armatori e capo barca della Marineria di Sciacca. “La consegna era prevista per fine mese, ma da quanto riferito dal funzionario, - spiega il parlamentare - gli informatici stanno riscontrando non poche difficoltà per queste modifiche”.

“Negli scorsi mesi, - continua il parlamentare Cinquestelle – avevamo esposto la questione proprio ai funzionari del Ministero che, già da luglio, stanno lavorando per apportare delle modifiche al software, così da venire incontro alle esigenze manifestate dai pescatori saccensi”.

“Ricordiamo – conclude Marinello – che questo tipo di pesca viene effettuata in poche marinerie in Italia e fra queste Sciacca, San Benedetto e Ancona. Mi preme ringraziare il dottor Cignini e tutti coloro che stanno lavorando alla risoluzione delle complicazioni subentrate, anche per la tempestività con cui comunicano gli esiti dei loro lavori”.