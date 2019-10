"Trovato con un coltello a serramanico in tasca": denunciato

Minacce telefoniche da parte dell'ex marito. E' per questo motivo che i poliziotti del commissariato di Sciacca sono intervenuti in un'abitazione e, dopo aver raccolto i racconti della donna, si sono subito messi alla ricerca del quarantaseienne. Quando l'uomo è stato trovato è risultato essere, durante la perquisizione, in possesso di un coltello a serramanico. Il coltello è stato sequestrato ed M.N. è stato denunciato alla Procura per il possesso di oggetto atto ad offendere.