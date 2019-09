Lottò per anni contro la malattia del figlio, morta "madre coraggio"

Ha combattuto per anni per salvare il figlioletto Davide, affetto da una grave malattia genetica, si è adesso spenta Gisella Dimino, mamma "coraggio" saccense.

"Quella che ha condotto è stata una battaglia molto difficile, ma alla fine vinta, grazie al suo coraggio e al suo sacrificio, a chi gli è stata accanto, all’affetto della famiglia, alla solidarietà di una città”. Commentano il sindaco Francesca Valenti e gli assessori della Giunta.

“Una notizia che mi rattrista”, dice l’assessore Carmelo Brunetto, vicesindaco nel 2011 quando si avviò la campagna “aiutiamo Davide” per aiutare i genitori, Gisella Dimino e Pippo D’Aleo, a sostenere i costi per l’intervento che poi ha salvato il piccolo Davide: “Le Istituzioni, le associazioni, varie organizzazioni, semplici cittadini, furono coinvolti in quella gara di solidarietà facendo ritornare il sorriso a Gisella e a Pippo. Ed è con quel sorriso che oggi la ricordiamo”