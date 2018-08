Morte Maniscalco, il cordoglio del sindaco Valenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il cordoglio del sindaco Valenti per la scomparsa di Francesco Maniscalco

Il sindaco Francesca Valenti esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Francesco Maniscalco, molto conosciuto in città per essere stato massaggiatore dello Sciacca calcio, di tanti atleti; affettuosa vicinanza alla famiglia.

“Lo sport di Sciacca – dice il sindaco – perde una figura storica, molto stimata, da un punto di vista umano e professionale. Le sue mani hanno guarito diverse generazioni di calciatori e non solo. Per questo è ricordato da tutti con gratitudine”.