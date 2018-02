Moto contro un palo dell'illuminazione, perde la vita un sedicenne

Un sedicenne, Vincenzo Soldano, ha perso la vita a causa di un incidente stradale verificatosi, ieri sera, in via Mazzini a Sciacca. Lo scooter sul quale viaggiava il minorenne, per cause che sono ancora al vaglio degli investigatori, si è schiantato contro un palo della pubblica illuminazione. Su quello scooter c'era anche una ragazza che ha riportato, per sua fortuna, soltanto qualche lieve contusione.

Subito sono scattati i soccorsi e il giovane è stato portato, con un'autoambulanza del 118, all'ospedale "Giovanni Paolo II" dove però è arrivato già cadavere. Sotto choc l'intera Sciacca: i genitori del ragazzo, che gestiscono una pizzeria, sono infatti molto conosciuti e stimati in tutta la città.

L'incidente mortale si è verificato nella serata di vigilia delle iniziative e manifestazioni per l'edizione 2018 del Carnevale. Nella sala Giunta, il sindaco Francesca Valenti e il vicesindaco Filippo Bellanca, stamani, hanno convocato e presieduto una riunione, alla quale sono stati invitati quanti sono coinvolti nell'organizzazione del Carnevale. Presenti tutti i rappresentanti dell’amministrazione comunale, il personale dell’ufficio di Protezione civile, dell’ufficio organizzativo, la società Scirocco, i responsabili di tutte le associazioni, con carristi e coreografi.

Città sotto choc

"L’amministrazione comunale, gli organizzatori, gli operatori e quanti sono coinvolti nell'organizzazione del Carnevale di Sciacca esprimono - scrivono dal Municipio - profondo dolore per la tragedia accaduta nella notte in città con la morte di un ragazzo di sedici anni, Vincenzo Soldano. Un lutto che getta nello sconforto una famiglia a cui va la vicinanza e l’abbraccio di tutti. C’è dolore, smarrimento, sconforto, e anche questa volta, come avvenne due anni fa, ci si è interrogati sullo svolgimento dello storico evento, sul dare il via alla manifestazione che ha un suo spirito e inevitabilmente crea una sua atmosfera. E anche questa volta si è dovuta prendere una decisione, tanto sofferta, in una situazione non facile per tutti e con l’umana tentazione di spegnere tutto, nella consapevolezza pure di sbagliare comunque con qualsiasi scelta e con qualsiasi parola".

La decisione sull'edizione del Carnevale

"Oggi, prima della partenza del corteo dei carri allegorici prevista per le ore 16 in via Cappuccini, ci sarà - rendono noto dal Comune di Sciacca - un momento di silenzio e raccoglimento con i bambini del gruppo della maschera simbolo del Peppe Nappa che, alla presenza dei rappresentanti di tutte le associazioni, lanceranno in aria palloncini bianchi. Viene annullata la prevista cerimonia d’inaugurazione con la pioggia di coriandoli. Altro momento di raccoglimento sul palco di piazza Scandaliato. All’arrivo del Peppe Nappa in piazza Scandaliato, si osserverà un minuto di silenzio, spegnendo pure le luci del palco. Nello stesso istante, osserveranno un minuto di silenzio i carri allegorici che si spegneranno lungo il percorso del centro storico".

Una tragedia che si ripete

Nel 2016, due giorni prima dell'avvio della kermesse di Carnevale, a Sciacca, perse la vita un altro ragazzo: Sebastiano Soldano, anche lui sedicenne. L'incidente avvenne in via Cava dei Tirreni, in un'area non molto distante da dove ieri sera si è consumata la nuova tragedia.