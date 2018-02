Cerca di occupare una casa dopo la scarcerazione, scoperto e denunciato

Era stato arrestato dalla polizia due settimane fa per maltrattamenti in famiglia, poi il gip ha convalidato, disponendone, però, la scarcerazione con divieto di avvicinamento alla casa familiare. E non potendo tornare a casa adesso avrebbe forzato la porta di un appartamento del rione Vittorio Veneto verosimilmente per occuparla. Il proprietario lo ha scoperto, chiamando la polizia. A carico di D.C. di 52 anni, di Sciacca, è scattata così una denuncia per violazione di domicilio. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia. Altri guai giudiziari, dunque, per l’uomo in attesa che la Procura decida in merito alla prima della due vicende in cui risulta indagato.

Si tratta di un disoccupato di Sciacca che era finito in cella perché avrebbe inveito nei confronti della moglie e del genero colpendo, addirittura, quest’ultimo allo zigomo con il remo di una barca. Nell’udienza di convalida, assistito dall’avvocato Aldo Rossi, il cinquantaduenne si è avvalso della facoltà di non rispondere e il giudice, Alberto Davico, ha convalidato, disponendone la scarcerazione con divieto di avvicinamento alla casa familiare.