Trovati con oggetti atti allo scasso vicino a delle villette: due denunciati

Da Sciacca erano stati allontanati con un foglio di via obbligatorio. Non avrebbero più potuto farvi ritorno, almeno senza una preventiva autorizzazione, per i prossimi tre anni. Invece sono stati sorpresi - dalla polizia di Stato, impegnata in meticolosi controlli del territorio, - in contrada Isabella, nei pressi di alcune villette. E nel sottosella della motocicletta avevano un grosso cacciavite. Sono due palermitani coloro che sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca. Dovranno rispondere di porto ingiustificato di oggetti atti allo scasso ma anche di violazione al foglio di via obbligatorio emesso dalla Questura di Agrigento.

Era la fine dello scorso settembre quando i due venivano inseguiti e bloccati, sempre dai poliziotti del commissariato di Sciacca, lungo il viadotto Cansalamone. Ritenuti sospetti ladri, a loro carico erano stati firmati due fogli di via obbligatori da Sciacca. Adesso, i due palermitani sono incappati nei capillari controlli, effettuati dai poliziotti di Sciacca, disposti dal questore Maurizio Auriemma.