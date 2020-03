Immobile di via Oliveri, dopo diffida del Comune i proprietari provvederanno alla messa in sicurezza   

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Dopo la diffida del Comune di Sciacca, i proprietari dell’immobile di via Salita San Michele-Via Oliveri hanno comunicato che provvederanno a far eseguire l’intervento per la messa in sicurezza del fabbricato collassato alcune settimane fa. È quanto rendono noto il sindaco Francesca Valenti e l’assessore ai Lavori Pubblici e alla Protezione Civile Roberto Lo Cicero.

I proprietari dell’immobile sono stati raggiunti all’estero, dove sono residenti e da dove hanno fatto sapere che interverranno nel più breve tempo possibile all’eliminazione dell’attuale stato di pericol