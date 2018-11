"Pane in attesa": raccolti 400 chili per 74 famiglie bisognose

Con "Pane in attesa" - l’iniziativa avviata dalla Caritas Diocesana che a Sciacca viene svolta dalla parrocchia di San Calogero - sono stati già distribuiti circa 400 chili di pane a famiglie povere della città. Chi acquista in sei panifici di Sciacca può lasciare un contributo in denaro e, mensilmente, gli operatori Caritas si recano presso queste attività, verificano l’importo complessivo che è stato lasciato e consegnano a famiglie che versano in precarie condizioni economiche dei buoni che vengono utilizzati per ritirare il pane presso questi esercizi.

"Un’iniziativa che sta dando buoni risultati – ha detto, al Giornale di Sicilia, Michele Patti, della Caritas di San Calogero – e che contiamo di estendere ulteriormente, confidando nella collaborazione di tutti i panifici della città". Sono 74 le famiglie assistite dalla Caritas parrocchiale di San Calogero che collabora anche alla raccolta tappi delle bottiglie per la missione di Biagio Conte a Palermo.