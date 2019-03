"Perseguita una vicina di casa", divieto di avvicinamento per un marinaio

Un'«attenzione» eccessiva nei confronti di una vicina di casa fino ad indurre la donna a denunciarlo per stalking. Adesso non potrà più avvicinarsi alla donna perché così ha disposto il giudice. La notizia è riportata oggi sul Giornale di Sicilia.

Agenti del commissariato di polizia di Sciacca hanno dato seguito all'ordine di esecuzione della misura cautelare personale emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sciacca nei confronti di M.C., di 59 anni, di Sciacca, del divieto di avvicinamento a B.C., di 43, pure saccense, per stalking. L'uomo, un marinaio, avrebbe pedinato e molestato la donna, una vicina di casa, fino a quando la stessa si è rivolta alla polizia che ha avviato le indagini, sfociate adesso nella misura disposta dal Gip. I fatti si sarebbero verificati in zona portuale.