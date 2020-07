Polemica sullo smart working al Comune, la Cisl: "Parole ingenerose da parte dell'assessore"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La segretaria generale delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna Russo Introito e il responsabile funzioni centrali Parello: “Lo smartworking non si è tradotto in una lunga vacanza dei dipendenti comunali”



“Le dichiarazioni dell’assessore Caracappa ci appaiono certamente improprie e inopportune. Non tanto perché quella al personale non è la sua delega o perché comunque si tratterebbe a prescindere di una questione di tipo amministrativo e non politico, ma perché manifesta una scarsa conoscenza del funzionamento del sistema dello smart working”.

Ad intervenire dopo le affermazioni dei giorni scorsi del componente della giunta Valenti sono la segretaria generale della Cisl Fp delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, Floriana Russo Introito e il responsabile funzioni centrali e locali, Salvatore Parello.

“Il lavoro agile – dicono - è stato applicato in regime di emergenza in modo massiccio, con responsabilità diretta della dirigenza di garantire la piena funzionalità degli uffici. Il lavoro smart aspaziale e atemporale e che non necessita alcuna presenza ma solo lo svolgimento di un servizio: certamente non si è quindi tradotto in una lunga vacanza dei dipendenti comunali, ma ha piuttosto provocato un aumento significativo dell’impegno di molti di essi. Inoltre andrebbe evidenziato come Per questo lanciarsi in affermazioni come quelle di Caracappa ci sembra un modo di voler fare politica spicciola per accarezzare la ‘pancia’ di chi vede nel dipendente pubblico il nullafacente per eccellenza”.