Auto intrappolata nel fango, poliziotti salvano marito e moglie in extremis

Hanno salvato una coppia rimasta intrappolata nella loro auto - lungo la provinciale per Sant'Anna Caltabellotta - sommersa dall'acqua fangosa che è arrivata, e stava per superare, i finestrini. Lo hanno fatto il dirigente del commissariato di Sciacca, Luca Pipitone, e l'ispettore superiore Pippo Venezia. Due poliziotti che non si sono curati del pericolo e che hanno agito con l'autovettura personale, visto che tutti gli agenti e le autovetture di servizio erano impegnate sul territorio.

La donna e l'uomo erano rimasti intrappolati per diverse ore all'interno della propria autovettura sommersi dall'acqua fangosa. Pipitone e Venezia con vero slancio altruistico sono riusciti ad estrarre le due persone, moglie e marito: lei medico, lui insegnante, traendole in salvo. Grande soddisfazione è stata espressa dalla segreteria provinciale della UilMp: "Aspichiamo che tale gesto umano non rimanga nell'assoluto silenzio dell'indifferenza e possa in qualche modo vedere riconosciuto dal superiore dicastero l'atto eroico di questi due servitori dello Stato che hanno anteposto la loro vita per salvare quella altrui".