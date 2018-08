Processione della Madonna del Soccorso, due farmacie aperte 

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il 15 agosto, nel periodo della chiusura del centro storico per la processione della Madonna del Soccorso, saranno due le farmacie aperte attività nel territorio comunale. È quanto rende noto il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Urbana Filippo Bellanca dopo averne ricevuto comunicazione.

Per Ferragosto – spiega – risulta di turno la farmacia Tagliavia. Essendo la farmacia Tagliavia in via Licata e, dunque, nel circuito interessato dalla processione che sarà chiuso nel pomeriggio al traffico veicolare, si è reso necessario attivare un’altra farmacia. La farmacia Tagliavia sarà sempre aperta e raggiungibile a piedi, ma non in macchina. Nelle ore di chiusura della Via Licata a ogni veicolo, aprirà a supporto e temporaneamente la farmacia Pace di via Cappuccini.