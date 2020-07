Terme, proposta la proroga per l'avviso di affidamento e gestione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito ha inviato una nota al sindaco di Sciacca e al liquidatore delle Terme SpA comunicando la decisione di prorogare a settembre i termini di scadenza dell’Avviso di gara per l’affidamento in concessione della gestione e valorizzazione del sito termale di Sciacca. La motivazione è nella “difficoltà ad accedere ai siti per la recente situazione emergenziale da pandemia” e “per assicurare la massima partecipazione dei soggetti interessati”

Facendo seguito alla lettera del dirigente regionale, il sindaco Francesca Valenti ha indirizzato una nota al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

“Ove ritenuto necessario e conducente dal Governo regionale – scrive il sindaco Valenti – l’Amministrazione comunale è disponibile a sottoscrivere l’atto di proroga”.