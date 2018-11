Reddito di formazione e libri di testo gratuiti, studenti in piazza per protesta

Anche l'Unione degli studenti Sciacca - con tutte le scuole della città - è scesa in piazza nella giornata di mobilitazione nazionale perché siamo stanchi. Siamo stanchi perché è da anni denunciamo che la Sicilia è ancora priva di una legge regionale per il diritto allo studio e da anni ci mobilitiamo per ottenerla. Quest'anno, dopo l'audizione in V Commissione, abbiamo potuto proporre le nostre modifiche ad un ddl, presentato da Nello Musumeci e Roberto Lagalla, che non si propone in nessun modo di migliorare la condizione degli studenti e delle studentesse ma solo solo di costruire in un solo anno una legge che nessuno è riusciuto ad approvare.

Ma a noi questa legge così vuota e definanziata non interessa, noi vogliamo una legge che vada controcorrente. Per questi motivi, per lottare per un codice etico, per un reddito di formazione, per libri di testo gratuiti, per cinema, musica, teatri gratuiti, per una conferenza regionale sul diritto allo studio e sull'edilizia scolastica; oggi siamo scesi in piazza e non ci fermeremo finché non le otterremo. Contro Musumeci, un presidente inconsistente, contro Lagalla, l'assessore delle apparenze, contro questo governo deludente, noi costruiamo città università e scuole controcorrente!