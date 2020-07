Promozione del territorio, sottoscritto il protocollo d'intesa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

E' stato sottoscritto ieri a Sciacca il protocollo d’intesa tra la Fijet Italia -Flai e l’ Associazione d’Auguste Escoffier international – delegazione di Sicilia (A.d.e.s.). Lo scopo è quello di realizzare nuove attività di promozione del territorio e delle sue risorse culturali, turistiche, folkloristiche, ambientali e della tradizione.

Verranno organizzati convegni di studio su storia, arte, archeologia, tradizioni, ambiente; visite guidate sul territorio regionale e nazionale con particolare riferimento ad aree ed ambiti delle zone interne o poco note; congressi e stage legati al folclore, all’artigianato, per l’accrescimento della conoscenza e consapevolezza sul nostro grande patrimonio culturale, oltre che una coscienza turistica nazionale e internazionale attraverso la Federazione Mondiale dei Giornalisti fondata a Parigi nel 1954 che conta oltre 2500 membri di 50 Paesi nei Cinque Continenti.

L’accordo è stato siglato nel corso della presentazione del libro della collega Anna Martano di Siracusa alla quale il presidente della Fijet-Flai Giacomo Glaviano ha consegnato una targa di riconoscimento “per la dedizione e la passione dimostrata nella stesura del “Diamante nel piatto” racconto della storia golosa della Sicilia in 100 ricette, patrimonio culturale gastronomico divulgato nel mondo”.

Glaviano ho sottolineato, tra l'altro, che l'enogastronomia essendo una componente importantissima del turismo merita i dovuti riconoscimenti per il lavoro che svolgono con grande amore e professionalità gli esperti della cucina siciliana.

A sottoscrivere l’accordo sono stati il presidente dell’Ases Giovanni, Lorenzo Montemaggiore e il presidente Flai Giacomo Glaviano.

La serata nella sede della Lega Navale di Sciacca si è conclusa con un ricco buffet dei prodotti tipici siciliani.



L’iniziativa è volta a migliorare la promozione del nostro territorio e a coinvolgere due categorie molto significative di questa promozione, ovvero gli chef e i giornalisti.