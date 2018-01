La raccolta differenziata che non funziona: la percentuale è troppo bassa

Portare nel 2018 la differenziata dall’attuale 32 per cento, rilevato nello scorso mese di dicembre, al 65, la soglia minima imposta dalla Regione per evitare sanzioni. E' l'obiettivo del Comune di Sciacca che oggi presenterà i kit per la differenziata. Il "porta a porta" approderà nel popoloso quartiere della Perriera e in una larga area del centro storico. "L’obiettivo – ha detto, al Giornale di Sicilia, l’assessore comunale all’Ecologia, Paolo Mandracchia, è di avviare il servizio al massimo entro un mese. Nei prossimi giorni sarà distribuito il materiale e si potrà iniziare. Noi puntiamo a rimodulare il servizio facendo in modo che anche altre zone vengano coperte dal porta a porta – aggiunge Mandracchia – ma abbiano trovato questo piano Aro e dobbiamo iniziare in questa maniera".

I dati del 2017 non sono affatto confortanti per la raccolta differenziata dei rifiuti a Sciacca. Anche a novembre la percentuale era stata del 32 per cento, un punto in meno rispetto ad ottobre e 2 punti in meno a settembre. Sciacca ha una percentuale di differenziata largamente al di sotto di tutti gli altri Comuni dell’ex Ato. In cima alla classifica Ribera che, grazie a una intensa campagna di informazione, affidata al coordinamento di esperti e poi a giovani del luogo, è al 79 per cento di differenziata. Al secondo posto Calamonaci con una percentuale del 75 per cento. Terzo Santa Margherita Belice con il 71 per cento, seguito da Montevago con il 67 per cento. Poi Menfi con un ottimo 65 per cento e buone possibilità di crescita grazie anche ai nuovi impianti che vengono impiegati. Un Belice che cresce nella differenziata è rappresentato anche da Sambuca, uno dei tre "Comuni Ricicloni" premiato a Roma nel corso della giornata conclusiva del "IV Ecoforum", il report di Legambiente sui rifiuti che segnala i migliori Comuni d'Italia. Sambuca ha raggiunto una percentuale dell'86% nella raccolta differenziata ed è il Comune con la migliore performance dell'Italia meridionale in particolare per quanto riguarda carta e cartone.