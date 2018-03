Randagi, sterilizzazioni finite: più di 200 cani possono essere adottati

I 212 cani che si trovano nei canili della Multiservice di Sciacca e della Ciupei di Santa Margherita Belice possono essere adottati, dati in affido o rimessi in libertà. Si evince da una relazione che il distretto Veterinario di Sciacca. Al momento, soltanto sei cani restano da sterilizzare e si trovano nel centro margheritese. I veterinari Gino Raso e Vincenzo Costa procederanno entro qualche giorno quando saranno completati i lavori di tinteggiatura dell’ambulatorio veterinario. Nel rifugio della Multiservice di Bono ci sono 149 cani. Tra questi 4 cuccioli che, però, possono già essere adottati con sterilizzazione successiva. I cani che possono essere adottati subito in quanto ricoverati nella struttura da cuccioli sono 17, mentre quelli che possono solo essere adottati in quanto hanno acquisito l’abitudine alla cattività sono 27. Sono 24 i cani che potrebbero essere rimessi nel territorio secondo procedura prevista dalla legge 15 del 2000 o adottati. Ed ancora, questa struttura ospita 45 cani oggetto di sequestro giudiziario, ma che potrebbero essere affidati.

Quattro cani provenienti da contrada Muciare e dunque scampati all’avvelenamento sono già stati sterilizzati e 9 sono in cura. Nessun cane presente alla Multiservice di Bono è da sterilizzare, mentre 14, risultati aggressivi, non sono stati ritenuti idonei per la reimmissione nel territorio. Appena sarà operativa la macchina delle adozioni, con qualche richiesta già arrivata al Comune, e anche l’attività di collaborazione con le associazioni animaliste che si prenderebbero cura di assistere gli animali rimessi sul territorio, secondo quanto annunciato dall’assessore Paolo Mandracchia, i canili si potranno svuotare per fare posto, intanto, agli oltre 200 cani vaganti sul territorio saccense. Il dato sui cani vaganti è stato fornito, recentemente, anche dal sindaco, Francesca Valenti.