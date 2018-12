Con passamontagna e pistola assalta tabaccheria, caccia al bandito solitario

Un rapinatore solitario ha tentato un assalto in una tabaccheria di via De Gasperi, a Sciacca. L'irruzione è avvenuta attorno alle 18,45 di ieri. Un uomo, verosimilmente italiano, con il volto coperto da passamontagna e armato di pistola, ha intimato al titolare dell'attività di consegnare il denaro in cassa.

La reazione del tabaccaio ha messo in fuga il rapinatore che è andato via a mani vuote. Sul posto è intervenuta la polizia che ha avviato le ricerche finora senza esito.