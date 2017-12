Sciacca, lavori conclusi: riapre l'ex chiesa di Santa Margherita

Riapre l’ex chiesa Santa Margherita. L’amministrazione comunale ha predisposto tutti gli interventi concordati con la Sovrintendenza ai Beni Culturali di Agrigento che consentiranno, al momento, la fruizione parziale. L’ex chiesa, prezioso monumento storico-artistico di Sciacca, riaprirà i battenti già da questo pomeriggio, alle 16.

È quanto rendono noto il sindaco Francesca Valenti e l’assessore al Patrimonio Gioacchino Settecasi che aggiungono: “Con gli interventi messi in atto, riguardanti la messa in sicurezza dei dipinti, si disporrà l’apertura parziale, così come richiesto dalla Sovrintendenza, sezione Beni Architettonici storico-artistici ai fini della salvaguardia e tutela”.