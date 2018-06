“Gioielli rubati messi in vendita nei negozi”, due assoluzioni e una condanna

Gioielli rubati messi in vendita nei negozi: il giudice decide due assoluzioni e una condanna.

Un anno e otto mesi di reclusione sono stati inflitti a Rosario Dario Monte, 27 anni: l’imputato è stato riconosciuto colpevole di avere rivenduto diversi gioielli (bracciali, collane e anelli) rubati ad alcuni titolari di negozi. Oltre che per l’accusa di ricettazione è stato riconosciuto colpevole anche di furto.

Assoluzione, dall’accusa analoga di ricettazione, invece, per Vittorio Ettari, 26 anni, e Luigi Principato 29 anni. La sentenza è stata emessa dal giudice Rosario Di Gioia, che ha dichiarato il non doversi procedere per avvenuta prescrizione del reato nei confronti di Fabio Schillaci, 45 anni, e Roberto Vito Santannera, 33 anni, entrambi di Sciacca, accusati di incauto acquisto. I fatti risalivano al 2011.