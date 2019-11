Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, lezione speciale per gli alunni di due scuole

Settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Oggi a Sciacca iniziativa all'elementare Mariano Rossi e alla media Ignazio Scaturro.

Si è svolto stamattina a Sciacca, alla scuola elementare “Mariano Rossi”, un'iniziativa dedicata ai giovani alunni ed inserita nell'ambito della Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti che si sta svolgendo in questi giorni in molte scuole della provincia.

La Sea, che gestisce il servizio di raccolta differenziata a Sciacca, ha organizzato uno spettacolo di marionette e giochi interattivi che ha coinvolto circa 130 bambini ai quali sono stati anche donati gadget inerenti al ciclo dei rifiuti. Sempre nell'ambito della stessa iniziativa, è stata tenuta una lezione sul tema della raccolta differenziata rivolta agli alunni della scuola media Ignazio Scaturro.