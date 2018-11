Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, il Comune aderisce al progetto

Il Comune di Sciacca aderisce e partecipa alla Serr, la decima edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, iniziata ieri e che si concluderà domenica 25 novembre 2018 con il sostegno della Regione e di altri organismi. Lo scrive oggi il Giornale di Sicilia.

Oggi sono in programma in città anche altre iniziative in materia di tutela dell’ambiente e per il verde pubblico.

«Abbiamo messo a punto - dicono il sindaco, Francesca Valenti, e l’assessore alla Gestione dei rifiuti, Carmelo Brunetto - un calendario di cinque azioni, coinvolgendo le scuole, le associazioni Marevivo e Sciacca Pulita, il nostro Ufficio Ecologia e L’Ufficio Aro. L’obiettivo è la sensibilizzazione dei cittadini sul tema della tutela dell’ambiente nel quale viviamo, e alimentare sempre di più una cultura che dia importanza al gesto virtuoso del singolo cittadino».