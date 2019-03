Rimodulazione delle sedi Inps, il ministero fa chiarezza in Senato

Arriva nell'aula del Senato la risposta all’interrogazione presentata dal senatore del Movimento 5 Stelle Rino Marinello e dal deputato Filippo Perconti rivolta al ministero del Lavoro, in merito alla rimodulazione delle sedi Inps e l’accorpamento del centro medico-legale di Sciacca a quello di Agrigento, avviata diversi anni fa e voluta dalla precedente direzione nazionale dell’Istituto.



“Dal ministero del Lavoro ci dicono che la logica di adeguamento dell’assetto periferico dell’istituto, in tutto il Paese, - affermano i due parlamentari - e la riorganizzazione innovativa dell’area medico-legale, appare finalizzata ad aumentare l’efficienza delle attività, ma mai dovrà tradursi in un disservizio per il cittadino”.

“Queste affermazioni – continuano gli esponenti del Movimento – ci permettono, concordemente con il ministero del Lavoro e la nuova dirigenza Inps, di continuare la nostra forte azione volta ad evitare disservizi per migliaia di utenti. La sede saccense, infatti, serve ben 16 Comuni dell’Agrigentino e 5 del Trapanese e interessa oltre 147 mila abitanti”.

“Ribadiamo – concludono Marinello e Perconti - che il mantenimento di servizi come quelli erogati dell'Inps, in un periodo storico nel quale Sciacca e il circondario hanno sostanzialmente perduto numerosi presidi, è fondamentale sia per le famiglie dei lavoratori interessati, sia soprattutto per l'utenza; inoltre, bisogna considerare che si tratta di una zona del territorio agrigentino ‘all’estremità’, con una viabilità problematica e inadeguata. Siamo assolutamente convinti, conoscendone le grandi qualità professionali e umane, che il nuovo vertice Inps garantirà i massimi standard qualitativi rispetto alle legittime aspettative dell'utenza”.