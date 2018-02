Torna la luce nella zona del Sacro Cuore e sono stati potati gli alberi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il sindaco Francesca Valenti e l'assessore ai Servizi a rete Gioacchino Settecasi comunicano che è stata ripristinata l'illuminazione pubblica in via Alcide de Gasperi, "zona Sacro Cuore", via Ovidio, via Tacito, via Val Verde, via Molinari e via Conte Luna.

In tale luoghi è stata effettuata ànche la potatura degli alberi. Inoltre per quanto riguarda le buche, sono state ripristinate nel centro storico

e zona Perriera, compresa la sistemazione del parcheggio delle Teme e si continua per tutte le vie della città.