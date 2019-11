Sciacca tappa di operazione risorgimento digitale: ecco gli appuntamenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La città di Sciacca è stata inserita come tappa nel programma di Educazione digitale lanciato a livello nazionale da TIM che ha l’obiettivo di accelerare la diffusione delle competenze necessarie per cogliere le opportunità offerte dalla rete. Destinatari saranno i cittadini e anche i dipendenti comunali. Sciacca sarà l’unico centro in provincia di Agrigento a essere raggiunto dal tour di Tim, denominato “Operazione Risorgimento Digitale”. A renderlo noto sono il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Sociali Gisella Mondino.

Nei giorni scorsi tra l’Amministrazione comunale e un team della direzione generale di Tim si è svolta una riunione per definire gli aspetti organizzativi di una iniziativa che ha ricevuto il riconoscimento del Ministro dell’Innovazione, del Commissario Straordinario per l’Attuazione dell’Agenda Digitale, il patrocinio dell’Anci, il sostegno e la collaborazione del Comune di Sciacca.

Il 25 novembre sarà operativo in una piazza del centro un automezzo attrezzato di Tim, una sorta di scuola mobile che, fino al 29 novembre, attiverà minipercorsi educativi svolgendo anche una funzione di sportello al quale i cittadini potranno accedere per ottenere formazione/informazione sui temi della campagna educativa. Dal 2 e fino al 20 dicembre, inoltre, si attiveranno dei corsi gratuiti di formazione che si svolgeranno in spazi chiusi messi a disposizione dall’amministrazione comunale e da alcuni istituti scolastici, corsi ai quali è necessario iscriversi.

Per info e iscrizioni ai corsi. I cittadini interessati possono richiedere informazioni e iscriversi ai corsi gratuiti contattando il Numero Verde 800 860 860, attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20. Tutti i dettagli per aderire sono inoltre presenti sul sito: https://www.telecomitalia.com/ tit/it/operazione- risorgimento-digitale.html