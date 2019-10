“Operazione risorgimento digitale” di Tim, prevista una tappa in città

Al via “Operazione Risorgimento Digitale” di Tim, un grande progetto di educazione digitale per l’Italia che farà tappa anche a Sciacca il 25 novembre.

Coinvolti oltre 400 formatori che svilupperanno un programma di 20mila ore di lezione in tutte le 107 province italiane. Obiettivo: insegnare Internet e le nuove tecnologie a 1 milione di persone In ogni tappa saranno svolti corsi di formazione digitale della durata di tre settimane. In particolare, una “scuola mobile” sosterà nelle principali piazze dei comuni coinvolti nell’iniziativa, informando e coinvolgendo i cittadini e le imprese locali attraverso specifiche azioni formative. Dopo la Sicilia, il tour attraverserà progressivamente tutte le altre regioni.

L’iniziativa è stata presentata oggi a Roma nel corso di un evento in cui sono intervenuti il ministro dell’Innovazione Paola Pisano, il ministro per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia, il commissario straordinario per l'Attuazione dell'Agenda digitale Luca Attias e l’amministratore delegato di Tim Luigi Gubitosi. Ha, inoltre, partecipato all’evento una delegazione dei sindaci dei comuni coinvolti nell’iniziativa.