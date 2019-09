Ritrovate ossa in contrada San Calogero, è mistero: sono di cane?

Il commissariato di polizia di Sciacca indaga sul ritrovamento di ossa di animali nella contrada San Calogero. E' stata una volontaria animalista, ricevuta la segnalazione da un saccense, a recarsi nella zona indicata e poi a dare l'allarme alla polizia.

"Presumibilmente ossa di cane, ma la certezza verrà solo dalle analisi", dice al Giornale di Sicilia Antonella Baldassano, tra le animaliste maggiormente impegnate a Sciacca. "Questo è solo uno degli atti - dice l'animalista - del massacro senza fine che si compie quotidianamente in Sicilia. Una terra che non sa, o non vuole, risolvere il problema del randagismo, come non mette in atto interventi per fermare la barbarie".