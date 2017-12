Il cadavere di un uomo ritrovato nelle acque antistanti al porto, è mistero

Il cadavere di un uomo è stato trovato nelle acque antistanti al porto di Sciacca. Ad avvistare la salma è stato un pescatore che ha immediatamente lanciato l'allarme. Il cadavere è stato recuperato dai militari della Guardia costiera. Sulla banchina, dove è stata trovata una coperta e dei resti di cibo, anche i carabinieri della compagnia.

Non è chiaro cosa sia effettivamente accaduto. Di certo c'è un fatto, che non è di poco conto. Gli investigatori non hanno riscontrato segnali di morte violenta. Le ipotesi investigative, al momento, sembrano concentrarsi su un possibile, improvviso, malore o su un incidente che avrebbe fatto perdere l'equilibrio - a colui che sembrerebbe essere uno straniero - facendolo finire in acqua - .

L'uomo non è stato ancora identificato, ma sembrerebbe trattarsi di un quarantenne. Forse, un senzatetto.

L'uomo - su disposizione del sostituto procuratore Michele Marrone - è stato trasferito nella camera mortuaria del cimitero di Sciacca dove verrà effettuata, nelle prossime ore, l'ispezione cadaverica. L'esame dovrebbe riuscire a chiarire le cause del decesso. I carabinieri stanno, nel frattempo, cercando di dargli una identità.