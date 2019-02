"Abbandonano tre cagnolini in un sacchetto", salvati dai pompieri

I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la statale 115, in territorio di Sciacca, per recuperare un sacchetto con all'interno tre cagnolini. Qualcuno ha messo i cuccioli nel sacchetto che ha chiuso e abbandonato lungo una cunetta della statale.

A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno sentito i rumori. I pompieri hanno recuperato il sacco e liberato i cuccioli ancora vivi. Appena la scorsa settimana, sempre i pompieri - del comando provinciale di Agrigento, in questo caso, - erano intervenuti lungo la Agrigento-Raffadali, in territorio di Joppolo Giancaxio, dove avevano salvato altri tre cuccioli che erano stati gettati in un tombino.