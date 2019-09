Stipendi in ritardo, sciopero dei netturbini: salta la raccolta del secco

Sciopero dei netturbini. A Sciacca, domani, salterà la raccolta del secco multimateriale differenziato: carta, cartone, plastica, vetro e lattine. I sindacati hanno agganciato allo sciopero nazionale di categoria una questione locale: il ritardo con il quale i lavoratori, una quarantina, percepiscono lo stipendio. "Avevamo sperato che non si andasse oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di lavoro svolto - ha detto Enzo Iacono, della Funzione pubblica Cgil - e questo nonostante i lavoratori debbano essere pagati entro la fine di ogni mese. Così, purtroppo, non è stato visto che oggi che siamo quasi a fine settembre devono ancora riscuotere la mensilità di agosto".

Il sindaco Francesca Valenti e l'assessore alla Gestione dei rifiuti Carmelo Brunetto chiedono la collaborazione dei cittadini e dei titolari delle attività imprenditoriali: "Chiediamo, nel giorno della sospensione del servizio, di non uscire i mastelli e di non conferire dentro i cassonetti delle aree periferiche non raggiunte dal 'porta a porta'. A causa dello sciopero rimarrà, ovviamente, chiuso anche il centro comunale di raccolta".