"Hashish da Palermo all'Agrigentino", sei giovani rinviati a giudizio

Arriva a dibattimento, dopo il rinvio a giudizio disposto dal Gup del tribunale di Sciacca Alberto Davico, l'inchiesta su un giro di droga che sarebbe arrivata a Sciacca da Palermo. Il rinvio a giudizio è stato disposto - secondo quanto riporta oggi il Giornale di Sicilia - per 5 saccensi e un tunisino. Si tratta di Daniele Salvatore Fucarino, di 39 anni; Vittorio Cristian Lo Grasso, di 35 anni; Filippo Bono, di 28 anni; Emanuele Gambino, di 31 anni; Piero Maniscalco, di 38 anni. L’unico non saccense è il tunisino Ouissem Jedday, di 30 anni, residente a Mazara del Vallo.

Un’indagine per fatti del 2015 con richiesta di rinvio a giudizio che era stata avanzata dal sostituto procuratore Carlo Boranga che ha insistito in sede di udienza preliminare. Fucarino è difeso dall’avvocato Luciano Mortillaro, Lo Grasso dall’avvocato Mauro Tirnetta e Bono dall’avvocato Giada Cavalca. L’avvocato Paolo Puccio difende Maniscalco e l’avvocato Giuseppe Scorsone assiste Gambino. A Fucarino, Lo Grasso, Bono e Gambino viene contestato un episodio riguardante la droga che il 21 aprile del 2015 sarebbe stata lanciata dal finestrino di una Fiat 500. Lo stupefacente, 92 grammi di hashish, sarebbe stato acquistato a Palermo, destinato al mercato Saccense e lanciato dal veicolo durante un inseguimento da parte della polizia. Le indagini avrebbero ricostruito altri quattro trasferimenti della droga, con la stessa auto, da Palermo a Sciacca. Panette o mezze panette del peso di un etto o 50 grammi. Singoli episodi di cessione a Sciacca vengono contestati a Lo Grasso, mentre il 22 maggio del 2015 sarebbero stati Fucarino e Jeddy a trasportare due panette di hashish. A Fucarino vengono contestate anche due cessioni di metadone e una terza che avrebbe posto in essere assieme a Maniscalco portando nella casa di un saccense 60 ml della sostanza.