La denuncia degli ambientalisti: "Lo squalo di Sciacca è stato ucciso, crudeltà gratuita"

"Lo scorso 14 agosto, la stampa ha segnalato la presenza di uno squalo in una spiaggia di Sciacca, in località Tonnara a pochi metri dalla riva. Successivamente si è saputo che lo squalo era stato allontanato ed aveva ripreso la navigazione. Ieri abbiamo ricevuto, invece, un video che faceva vedere che lo squalo in questione era stato catturato, torturato ed ucciso".

Lo denunciano le associazioni Mareamico, WWF Sicilia Area Mediterranea scientifica e Marevivo, attraverso i loro rappresentanti Claudio Lombardo, Domenico Macaluso e Fabio Galluzzo che annunciano di avere segnalato alle autorità competenti "questa inutile crudeltà nei confronti di una creatura indifesa".

