Strage di cani, perquisizioni e interrogatori: acquisiti anche dei filmati

E' il momento della stretta investigativa. Dodici persone informate sui fatti sono state sentite in Procura nell’ambito delle indagini sulla strage di cani in contrada Muciare, a Sciacca, e altre arriveranno nelle prossime ore al palazzo di giustizia convocate dal sostituto procuratore Michele Marrone.

L'inchiesta si muove sempre nel più stretto riserbo ma ha già portato ad individuare due persone nei confronti delle quali sarebbero stati acquisiti elementi significativi su un loro possibile coinvolgimento nella strage. La Procura della Repubblica di Sciacca ha disposto anche 5 perquisizioni che sono state effettuate dai carabinieri alla ricerca del veleno impiegato per uccidere i 27 cani. I carabinieri della compagnia di Sciacca e della sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica hanno controllato abitazioni e magazzini. Qualcuno appartiene anche a residenti nella zona di Muciare che nel passato hanno presentato esposti al Comune per lamentare la presenza di un numero eccessivo di cani randagi nella zona. Dalle perquisizioni non sono emersi elementi significativi, ma il quadro complessivo delle indagini ha già portato a dei risultati che gli inquirenti ancora non riferiscono per non compromettere l’ulteriore attività che è ancora in corso.

I carabinieri hanno acquisito anche filmati di telecamere che potrebbero mostrare i movimenti, nelle ore in cui è stato piazzato il veleno, in tutta la zona. Sono state controllate anche le vendite di questi prodotti, impiegati in agricoltura, presso le attività commerciali della zona. Per l’acquisto è necessario il patentino fitosanitario. Documentazione è stata acquisita anche in Municipio tra le persone informate sui fatti sono stati sentiti l’assessore all’Ecologia, Paolo Mandracchia, ed il responsabile del servizio, Vincenzo Saladino.