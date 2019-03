Sub morto prima della battuta di pesca, l'inchiesta: cause naturali

La Procura della Repubblica di Sciacca non avrebbe disposto l'autopsia sul corpo di Gaspare Catanzaro, il sub appassionato di pesca sportiva trovato morto domenica mattina in un'area della spiaggia fra lo Stazzone e Lido. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. L'inchiesta sarebbe stata archiviata come morte provocata da un malore poco prima che l'uomo si immergesse in mare per una battuta di pesca.