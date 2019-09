Sciacca citata come modello al summit delle località balneari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Parla di noi Emilio Casalini, giornalista RAI, inviato di Report, dal 1997 racconta il mondo e l’italia attraverso inchieste, documentari e reportages. Nel 2012 vince il premio “Ilaria Alpi” per la migliore inchiesta giornalistica dell’anno. Autore del libro “Rifondata sulla bellezza”, nato dal desiderio di capire perché l’italia non sfrutta le grandi possibilità che ha.

“Il turismo è la più sana, florida e sostenibile risorsa economica del mondo - afferma Casalini - “In crescita esponenziale, ma non per noi che ci accontentiamo di vivacchiare. Le chiavi per far funzionare il turismo? Identità, coscienza e rispetto e la narrazione di noi è lo strumento più importante che abbiamo per ritrovare la coscienza della nostra identità. Fondata sulla bellezza. Come sarebbe bello leggerlo anche nella Costituzione”

Nel suo libro tante piccole inchieste, fatte per capire perché il sistema-Italia non funzioni come potrebbe. Tante storie di speranza, quelle di chi prova a vincere in condizioni estreme e ci riesce.

Casalini ha parlato di Sciacca al G20 delle spiagge italiane, davanti ai sindaci delle 20 località balneari più frequentate d'italia, da Rimini e Riccione fino a Castiglione della Pescaia e Taormina. Insieme fanno 70 milioni di presenze all'anno.

Ha raccontato la capacità che sta dimostrando una comunità, quella saccense, di fare rete e recuperare le identità del proprio territorio.

“Per noi è bello - commenta Viviana Rizzuto presidente del Museo Diffuso di Sciacca- che Sciacca fosse lí a portare un esempio concreto di come una comunità può riuscire a fare rete per valorizzare le grandi risorse del proprio patrimonio storico, artistico, culturale. Non è fantasia, o “intenzione di fare”. È realtà.”