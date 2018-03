"Chiedevano di pagare per il ritiro di un pacco", due denunciati

Si sarebbero presentati in un paio di case di saccensi e avrebbero chiesto di pagare per il ritiro di un pacco e per perfezionare un finanziamento ottenuto. Due persone - un uomo e una donna, lui di Messina, lei di Trabia, - sono stati denunciati, per tentata truffa, dal commissariato di polizia di Sciacca.

La polizia, sulla base di indicazioni ricevute, avrebbe individuato prima l’auto con la quale i due sarebbero arrivati a Sciacca e poi i protagonisti della tentata truffa. Uno dei saccensi che ha ricevuto la loro visita a casa ha sporto denuncia proprio al commissariato di polizia, riferendo quanto accaduto.

La polizia ha avviato l’iter anche per la notifica ai due del foglio di via che li obbligherà a non fare rientro a Sciacca per tre anni. Il servizio che ha portato alla denuncia per tentata truffa è stato svolto nell’ambito dell’attività di prevenzione sollecitata dalla questura di Agrigento che, a Sciacca, ha già portato ad importanti risultati e all’individuazione di una serie di persone che sono state fermate, nelle scorse settimane, per furto, borseggio, ma anche nell’ambito di indagini riguardanti il settore degli stupefacenti.