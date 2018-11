"Ha tentato di violentarmi", la ragazza conferma tutte le accuse

Ha confermato al processo quanto aveva già detto durante le indagini. La ragazza che, lo scorso mese di luglio, avrebbe subito un tentativo di violenza sessuale sulla spiaggia dello Stazzone da Vasile Bacau, romeno di 39 anni, ha confermato in aula ogni sua parola.

La Procura della Repubblica ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato, saltando la fase dell’udienza preliminare, per Vasile Bacau che è accusato di tentata violenza sessuale. Dalle indagini dei carabinieri sarebbero emersi anche aspetti di particolare gravità come quello secondo il quale il trentanovenne, rintracciato dai carabinieri dopo i fatti, in sede di ricognizione personale, avrebbe detto in romeno, tradotto da un interprete, di sapere dove abitano le persone offese e di essersi pentito di non aver portato a termine l’azione. In sede di convalida, assistito dall’avvocato Mauro Butera, difensore di fiducia, Vasile Bacau ha ammesso di essere stato su quella spiaggia, ma di avere soltanto filmato le due ragazze, ma respingendo l’accusa di tentata violenza sessuale.

Il romeno è detenuto nel carcere di Trapani. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Sciacca sono state coordinate dal sostituto procuratore Christin Del Turco che ha chiesto e ottenuto dal Gip l’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del romeno.