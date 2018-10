"Cacciatori" di ferro sradicano i binari, la polizia non li acciuffa per un soffio

"Cacciatori" di ferro prendono di mira anche la linea ferroviaria. E' accaduto all'altezza di contrada San Giorgio a Sciacca dove, per una manciata di minuti, i poliziotti non sono riusciti ad acciuffare i malviventi. Forse tre le persone che - ieri mattina - sono entrate in azione e avevano già tirato via circa 50 metri di binario della linea ferroviaria dismessa.

Sul posto, gli agenti del commissariato hanno trovato, e naturalmente sequestrato, anche alcune bombole di gas, verosimilmente utilizzate dai "cacciatori" di ferro per tirare via i binari.