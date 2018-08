Caso Terme, il M5s: "L'azienda è fra la padella e la brace"

Il M5s di Sciacca interviene sul tema delle Terme. "Dinanzi ad un’amministrazione che si sta facendo “trascinare” dalla Regione, che dimostra purtroppo di essere senza idee e senza programmazione, - dicono gli attivisti - che non ha ancora chiarito qual è la sua visione sul rilancio delle Terme, che non ha evidentemente risorse, competenze adeguate all’interno della sua squadra, tanto che chiede la concessione (tra l’altro solo di alcuni beni - grotte escluse)...ma il bando per tali beni lo fa redigere alla Regione...siamo oggi fortemente preoccupati".

Il Movimento aggiunge: "Le Terme sono tra la padella (noncuranza e disinteresse della Regione Siciliana) e la brace (incompetenza e incapacità del Comune di Sciacca). In mezzo, ancora una volta, ci siamo noi cittadini e il destino della più grande risorsa per il nostro territorio. Noi del M5S, minoranza responsabile e propositiva sia rispetto al governo della Regione che a quello comunale, non ci stiamo e continueremo a lottare, mettendo sul campo le risorse e competenze sia politiche che tecniche del nostro gruppo, affinché le Terme possano riaprire al più presto e possano".